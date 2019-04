Con una trayectoria de éxito perenne sobre las tablas, de continuos vaivenes emocionales fuera de los escenarios y de eventuales roces con la justicia entre bambalinas, había pocas dudas de que Isabel Pantoja es una superviviente. Si quedaba alguna duda, la tonadillera la despejó esta misma semana, cuando más de cuatro millones de españoles la vieron saltar desde un helicóptero frente a la costa de una isla hondureña. Era el comienzo estelar de la nueva temporada de "Supervivientes", el popular "reality" de Telecinco, que aspira a batir récords con la participación de esta "marinera de luces". La primera gala del concurso, en la noche del jueves, fue todo un éxito para la cadena privada, que consiguió tener a 4.164.000 espectadores y un 36,5% de cuota de pantalla. Se trata de una audiencia extrema, que responde a todo el interés que ha despertado el "reality" desde el momento en el que se conoció la participación de Isabel Pantoja. El minuto de oro -como no podía ser menos- lo lideró la cantante cuando se tiró del helicóptero a las 0.20 horas de la madrugada. El público esperaba impactante que la cantante hiciera un salto estrella, el cual se lo dedicó a sus hijos, nietos, amigos y a toda España. No se esperaba menos por parte de la tonadillera, que supo manejar toda esa expectación durante sus minutos en directo. En los días siguientes, el interés no ha decrecido. La posibilidad de ver interactuar a Isabel Pantoja y al presentador, Jorge Javier Vázquez, antaño amigos y después enemigos íntimos, había dado que hablar, pero el morbo lo puso su reencuentro con Chelo García Cortés, tras cinco años sin dirigirse la palabra. La reunión hondureña fue, sin embargo, un tanto descafeinada, con Isabel Pantoja dudando en si acercarse a su antigua amiga. Al final, todo se saldó con un abrazo frío y dos besos de cortesía. El tiempo dirá si liman asperezas en su afán por sobrevivir o si la isla del concurso se convierte en una nueva Iwo Jima.