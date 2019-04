Jorge Javier deja el teatro por sus problemas de salud

Después de 49 días fuera de la televisión tras haber sufrido un repentino ictus, Jorge Javier Vázquez volvía el pasado jueves a pisar un plató para dar el pistoletazo de salida a "Supervivientes". Pero la dicha no es completa para el popular presentador, que en "Sábado Deluxe" reveló, no sin dolor, que tiene que dejar el teatro por sus problemas de salud. "Me da pena por los compañeros de la función, hacer teatro era como vivir mi verano. He llorado muchísimo por tener que cancelar mi función", confesaba el presentador, que se ha visto obligado a elegir entre el teatro y la televisión. "Por mucho que me duela aceptarlo, no puedo compaginar el teatro y la televisión", reconoce.