"Apocalypse now", versión restaurada

Cuarenta años después del estreno de el icónico largometraje "Apocalypse now", una nueva versión restaurada y reeditada se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca. "Apocalypse Now: Final Cut", se mostró en el Beacon Theater, en Manhattan, donde se utilizó la tecnología de control de audio de muy baja frecuencia VLFC, un sistema de altavoces diseñado para emitir sonidos que el oído humano no puede percibir pero que crea un efecto sonoro que hace sentir que el cuerpo vibra. Además, el filme ha sido modernizado con tecnología visual que multiplica por 40 la intensidad de los colores y por 10 la de los negros