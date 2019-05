Japón abre la era Reiwa con Naruhito

Pedro Almodóvar se estrenó como artista fotográfico en Nueva York con su primera exposición de instantáneas en la Gran Manzana, donde dijo volver a "sentir la emoción del debutante", una sensación que confesó tenía ya olvidada.

"Todo es nuevo porque acaba de empezar, y yo acabo de empezar como fotógrafo. Es muy emocionante esa sensación de estar empezando en algo", dijo Almodóvar durante la inauguración de su muestra en la reconocida galería de arte Marlborough, en el centro de Manhattan.

La acogida de la exposición dejaba bien claro, sin embargo, que Almodóvar no es ningún novato en el mundo del arte, y fue recibido en la galería por un buen número de entusiastas seguidores que le rodeaban en todo momento, a la caza de un "selfie" o un autógrafo. La muestra del cineasta, que podrá verse hasta el próximo 29 de junio, está formada por un total de 25 coloridos "bodegones" en los que cobran protagonismo vistosos jarrones y flores secas, que no muertas, como subrayó Almodóvar: "Me impresiona cuando me dicen flores muertas".

"Las flores secas son mucho más fotogénicas. Para mí tienen más dinamismo que las flores frescas", dijo para explicar esta singular preferencia. "Para mí están más llenas de vida", aseveró. La exposición de Almodóvar lleva el nombre de "Waiting for the light" ("Esperando la luz") porque eso es precisamente lo que ha tenido que hacer, en un recoveco de su hogar, hasta poder apretar el disparador de su cámara.

Junto a su mesa de trabajo, contó, tiene una pequeña mesa en la que suele colocar jarrones, flores y otros artículos, y espera al momento del día adecuado.