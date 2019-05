Malú rompe su silencio: "Me están pasando cosas muy bonitas"

Desde que hace unos meses una publicación dejase caer la posible relación entre Albert Rivera y Malú, la cantante ha cerrado su vida privada a cal y canto.



Ahora, la sobrina de Paco de Lucía ha reaparecido en sus redes sociales contando a sus fans cómo se encuentra.



"¿Te ha afectado todo lo que se dice en las redes y en la televisión? ¿Cómo estás en lo personal?", le preguntaba un seguidor.



"Creo hay cosas que te duelen porque no son muy justas, pero yo estoy muy bien. Estoy feliz. Estoy tranquila. El amor y el cariño que recibo todos los días de vosotros es lo que me hace seguir", contestaba ella. "Me están pasando cosas muy bonitas. Me siento con las ganas de deciros que estoy bien, feliz. Quiero compartir con vosotros que aunque he vivido momentos frustrantes con esta situación, con el pie y demás, estoy muy feliz", añadía refiriéndose también a su estado físico.



Unas palabras que muchos han interpretado como un guiño a su relación con el líder de Ciudadanos, quien tampoco ha negado en ningún momento su supuesto romance e incluso en 'Espejo Público' confesó a Susanna Grisso que estaba comenzando una relación nueva.