Los mejor pagados

Los actores Ryan Reynolds, Dwayne Johnson ("La Roca") y Robert Downey Jr. tienen este año los salarios más altos de la industria del cine gracias a sus nuevos proyectos, según la revista especializada "Variety", que destaca el impacto de la plataforma de "streaming" Netflix en las ganancias de las estrellas. Reynolds gana en este campo por goleada, ya que se llevará 24 millones de euros por protagonizar la película de Netflix "Six underground". "La Roca" y Downey Jr. se embolsarán 17,8 millones de euros cada uno: el primero por la nueva entrega de la franquicia "Fast & Furious" y el segundo por "The Voyage of Doctor Dolittle", prevista para enero de 2020.