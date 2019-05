Colate hace tilín a Isabel Pantoja

De la alegría de Enrique de Inglaterra y Meghan Markle por la llegada de su (esperado y publicitado) bebé al susto y desasosiego (superados) de Iker Casillas y Sara Carbonero por el infarto del portero. El quiosco rosa bulle esta semana con numerosas noticias del colorín que animan la primavera y que tienen uno de sus focos, como no podía ser de otra manera, en Honduras y la isla caribeña de "Supervivientes", donde la reina del folclore nacional, Isabel Pantoja, campa a sus anchas.

Y de allí ha llegado la inesperada noticia de que tontea un poco con Colate Vallejo-Nájera, es decir, que a la Pantoja le gusta algo o, al menos, se deja querer por el hermano de la cocinera Samantha. Así lo recoge "Diez Minutos", que también cuela una foto inédita de la presentadora, Lara Álvarez, al natural. Y tan al natural que es difícil conocer a la gijonesa, siempre perfectamente peinada y maquillada, con su sonrisa de oreja a oreja. Pues bien, en esta imagen sale con el pelo mojado y sin peinar, el maquillaje brilla por su ausencia y el gesto de su cara es más bien de fastidio. Victoria Federica de Marichalar y su paseo con mantilla por Sevilla es noticia también para "Diez Minutos", cuya exclusiva es la que luce grande en su portada: María Patiño ha vuelto a operarse la nariz. Hay foto que lo prueba.

El desasosiego de Sara Carbonero en Tarifa, donde le dieron la noticia del infarto de Casillas, es portada en "Hola", que ha logrado unas imágenes de la presentadora cabizbaja y pensativa, se entiende que tratando de asimilar la noticia que le acababan de dar. Carbonero luce estupenda con su pelo al viento, su vestido de aire tribal y sus pulseritas, pero la procesión iba por dentro y afloraba en su rostro, descompuesto. Sonrientes aparecen los Duques de Sussex en una foto que la revista utiliza para dar la noticia de su paternidad. "Estoy inmensamente orgulloso de mi mujer", dice Enrique. Y de nuevo, Victoria Federica. La nieta de los Reyes eméritos y sobrina de los oficiales está más feliz que una perdiz con su mantilla.

En "Supervivientes" ha tomado parte de forma inesperada, o no, Maite Zaldívar, antaño despechada mujer de Julián Muñoz cuando éste se fue con Isabel Pantoja y la dejó plantada. Maite se queja en "Lecturas" de que la cantante "tuvo privilegios en la cárcel y ahora en la isla". Haber hay reflexiones para todos los gustos y ésta es la de Zaldívar, que 20 años después aún sangra por la herida. La sobrina de Isabel, Anabel, quiere que el programa lo gane su tía, y si no, Chelo. El "payasín" que persigue a Carmen Borrego merece una llamada en la portada de "Lecturas", que también se encarga del reciente paso por el hospital de Casillas: "Me da igual el futuro, lo importante es estar aquí".

"Semana" sigue a lo suyo: esto son las memorias de Kiko Rivera "Paquirrín", que por tercera semana habla de lo mismo, las idas y venidas de su familia y su caída en las drogas. La portada la completan los temas tradicionales de esta semana: la mantilla de Victoria Federica, el susto de los "Carbonillas" (fusión cariñosa de Carbonero y Casillas) y el nuevo bebé de los Windsor.