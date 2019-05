El enfado de Tania Llasera por varias publicaciones que han usado su imagen: "mentira de las gordas"

Las redes sociales se han convertido en los últimos años en un espacio de debate y opinión donde los usuarios pueden compartir desde las imágenes más curiosas y sorprendentes (en este enlace te mostrábamos la araña que es capaz de volverse casi invisible y que atemoriza a los usuarios de Twitter) hasta expresar opiniones de todo tipo sobre temas diferentes que pueden llegar incluso a provocar dimisiones por el acoso que puede llegar a sufrir.



No obstante, las redes también han proliferado la aparición de las falsas noticias o "fake news", bulos que se esparcen por los mentideros de Twitter y Facebook y a los que cualquier usuario puede acceder con un simple "clic", sin importar la veracidad de la información que se presenta. Tanto la Policía como la Guardia Civil, además, se dedican a controlar y a desmentir todos los bulos que se difunden por la red y que pueden incluso llevar al robo de datos de los usuarios que acceden a las publicaciones falsas, que en su mayoría son estafas (en este enlace te contábamos un bulo que desmentía la Policía Nacional sobre la presencia de criminales que secuestran mujeres en Asturias).



Los famosos también se han visto afectados por la mala práctica. Su imagen es utilizada para protagonizar historias falsas y lograr que los internautas accedan a ellas. La última en denunciar esta situación ha sido Tania Llasera. La presentadora ha publicado un mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram para desmentir diferentes publicaciones que se han difundido oor las redes los últimos días (en este enlace te mostramos El estremecedor relato de Soraya Arnelas sobre cuando estuvo a punto de morir de niña: "El día que volví a nacer"). "MENTIRA DE LAS GORDAS: me veo obligada a publicar esto para denunciar que están usando mi imagen de manera fraudulenta para vender unas gotas que solo engordan la cuenta de quien las vende. Los titulares que veréis en Facebook me dan por muerta y dicen que soy cantante! En la entrevista dicen que me divorcio, y yo estoy feliz con mi marido desde hace casi 7 años", explica la presentadora a través de sus redes. "Su sede está en un país extranjero y perseguirles es casi imposible. Así que me veo obligada a denunciar solo de esta manera, he hablado con abogados y estoy tomando medidas. Pero al final, esta ventana de IG me@da la oportunidad de exclamar a los 4 vientos: YO DEFIENDO LA NATURALIDAD Y LO SALUDABLE ANTE TODO Y JAMAS SERÍA IMAGEN DE UN PRODUCTO ADELGAZANTE. La moral no se paga con dinero, la ética y la coherencia que tengo NO ME PERMITEN comulgar con algo como esto. ME asquea enormemente que se use mi imagen al revés cronológicamente (ahora tengo más kilos que antes y hacen parecer lo contrario) para MENTIR, ESTAFAR Y EMBAUCAR. NO A #ECOSLIM NO A LAS MENTIRAS. NO A LA ESTAFA", continúa Llasera.





En total,. Dos publicaciones que rápidamente se han llenado de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.