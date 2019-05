La decisión de Laura Escanes y Risto Mejide sobre el futuro de su bebé

Risto Mejide y Laura Escanes forman uno de los matrimonios más flamantes del panorama español. La pareja se ha ganado el calor popular a pesar del carácter que pueda mostrar el presentador en la televisión.



Mantuvieron un noviazgo y se casaron seguros de su amor. Y ahora esperan a su hija Roma, el primer bebé para la pareja y el segundo para el publicista que aportaba un hijo al matrimonio, Julio con el que Laura está feliz cuando están juntos.



Ha sido la propia influencer, la que ha confesado en su perfil de instagram, que el bebé era buscado y que se llamará Roma porque es la ciudad que les enamoraría tanto como para poner su nombre a la hija que está en camino.



La influencer tan querida y Mejide comparten muchos puntos en común y han desvelado cuál es su decisión sobre la exposición de su hija en redes sociales: no la sacarán. No veremos a la pequeña Roma, al igual que no hemos visto la cara de Julio, el primer hijo de Risto. Esta no es una decisión que haya tomado el presentador de Chester, sino de los dos, al unísono.



Laura Escanes recordaba que en un resataurante vio a una familia de youtubers comiendo grabando el momento y esto no le gustó. Escanes ha explicado que cuando sea mayor ya tendrá tiempo de decidir si quiere salir o no, aunque se muera de ganas de enseñar su carita.