Primer parte médico sobre Carbonero tras ser operada de un tumor ovárico

La presentadora de televisión Sara Carbonero fue intervenida el martes para extirparle un tumor maligno de uno de los ovarios. La operación se hizo con éxito en la clínica Rúber Internacional de Madrid, donde permanece ingresada.

El primer parte del hospital señala que la esposa del futbolista Iker Casillas será dada de alta en los próximos días, salvo que surjan complicaciones: "Ayer 21 de mayo ingresó en el Hospital Rúber Internacional doña Sara Carbonero Arévalo. Ha sido intervenida quirúrgicamente por el equipo de ginecología oncológica para la extirpación de tumoración ovárica, con éxito y sin incidencias. El alta médica está prevista en los próximos días, salvo complicaciones. Posteriormente y durante los próximos meses continuará tratamiento médico hasta su completa recuperación. Este informe se emite a petición de la paciente a quien se le ha hecho entrega del mismo".

Fue la propia Carbonero quien publicó en su cuenta de Instagram que había sido operada: "Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente. Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz".

Al lado de Sara Carbonero se encuentran tanto sus padres como su marido, Iker Casillas, unas semanas después de que él sufriera un infarto.