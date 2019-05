Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan lucen su amor

Aunque muchos no apostaron por su amor, lo cierto es que la relación entre Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan va viento en popa. Como si de una pareja de quinceañeros se tratase, ambos comparten, risas, confidencias y muestras de complicidad. Una felicidad que choca con la tristeza por la mala relación que tiene con sus tres hermanos mayores. Y es que no cabe duda de que la relación entre Cayetano Martínez de Irujo y sus hermanos no es la mejor y es que hace tan solo unos días el jinete hizo unas declaraciones que no le han sentado nada bien al resto de hijos de la Duquesa de Alba. "Una vez que murió mi madre, me quitaron de todo y tuve que salir de Palacio... Yo pensé que iba a seguir trabajando con mi hermano. Ha sido un shock enorme", explicó Cayetano en una conocida publicación.