Isa Pantoja explica qué sucedió en la fogosa Nochevieja del año pasado en Cantora

Isa Pantoja ha estado este domingo en el plató de Supervivientes con Jordi González y ha querido hablar y desmentir las palabras que su hermano Kiko Rivera dijo el pasado jueves en la gala. Chabelita está cansada de que su hermano la ponga a los pies de los caballos y ha zanjado la polémica explicando qué ocurrió realmente esa Nochevieja. Son muchos los temas que han salido desde que Isabel Pantoja está concursando en el reality y muchos más los temas a los que se tendrá que enfrentar en cuanto ponga un pie en España. Todavía no ha terminado el concurso y muchos están deseando ver a la cantante en plató para que resuelva todas las tramas que hay abiertas en su familia.

Kiko Rivera aseguró que encontró a dos amigas de su hermana "teniendo sexo en el sofá del salón". Esta es la respuesta de Chabelita: "Está la versión de mi familia y de unas amigas mías. Yo lo único que sé, tirando una lanza a favor de mis amigas, es que esas personas hablaron con mi madre. Por lo tanto es conocedora de esto. Si algo pasó, que no lo sé, se habló con quien se tenía que hablar y estaba zanjado". Tanto Aneth como la hermana de Kiko Rivera estaban muy unidas ante las preguntas y los ataques de los colaboradores. Aseguraron que no había pasado nada esa noche y que lo que hagan dos amigas no es algo con lo que se le tenga que atacar a la exconcursante.

Además, lo más sorprendente de todo es que Isa Pantoja explicó que a la mañana siguiente, su madre habló con las dos personas implicadas con muy buena sintonía y que nunca más se llegó a hablar de lo sucedido en su casa, por eso no entendía que su hermano lo hubiese sacado el jueves pasado. De esta manera, se han sabido más datos de la famosa noche de lujuria y pasión que hubo en Cantora y tendremos que esperar a que salga la reina de la copla para que pueda explicar su versión y así, atar todos lo cabos que siguen sueltos.