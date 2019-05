Egerton: "Interpretar a Elton John fue exigente y genial"

Con solo 29 años, para Taron Egerton la oportunidad de interpretar a Elton John en "Rocketman" ha sido algo tan divertido como exigente y no le importa emocionarse al recordar todo el trabajo que ha invertido. "Soy un millennial. Ha sido simplemente genial", afirmó ayer.

"Solo tengo 29 años y he pasado uno y medio comprometido con el filme", explica entusiasta el actor. Y, pese a haber estado tan inmerso en su música, reconoce riendo que "todavía" escucha a Elton John "por placer". El filme que se estrena hoy es un puro musical y muestra el lado más humano y complejo de Elton John, que además ha colaborado, ya que tanto él como su marido, David Furnish, han ejercido de productores ejecutivos.

"Tenía un poco de temor al hecho de cantar, pero la emoción dominante era de entusiasmo", dijo Egerton, quien añadió: "Amo cantar. Me encanta. Me encanta. Creo que me gusta tanto como amo actuar".