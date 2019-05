La pena de Colomo

Fernando Colomo reconoce que desde que se conocieron los resultados de las elecciones no ha "parado de reflexionar" sobre ello: "Me da mucha pena este retroceso, pero es que los que votan a la derecha son más tenaces, y los de izquierda, pues otra vez no han ido a votar. Estamos en una democracia, pero no es una democracia de primera", considera el realizador madrileño, que presenta su nueva comedia, el "thriller-chirigota" titulado "Antes de la quema", con Salva Reina.