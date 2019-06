La "despedida salvaje" de Belén Esteban, al dedillo

"Doce horas sin parar en las que pasó de todo". Así resume "Lecturas" la "despedida salvaje" de soltera de Belén Esteban. No la de Ibiza con sus amigas de toda la vida, sino la que hizo con sus compañeros de la televisión y, en concreto, del programa "Sálvame". La revista no suelta prenda en portada de los detalles, que prometen. Mila o Terelu no faltaron en la fiesta. No boda, sino bautizo fue lo que les tocó a Eva González y Cayetano Rivera el pasado fin de semana con su hijo. Fue en la tierra natal de ambos, Andalucía, en concreto en Ronda, y al parecer hubo alguna ausencia destacada que no pasó desapercibida, cuenta la revista. Jonathan, concursante en "Supervivientes", cuenta por qué rompió relaciones con su madre, Cristina Pujol. Si el nombre así no dice nada, hay que echar la vista a atrás: ella es la novia de Kiko Matamoros.

Siempre quedará Mónaco. El pequeño principado de la Costa Azul es el guardián de las esencias de un territorio evocador que huele a lavanda, pinos, limoneros y naranjos, bañado por las aguas cristalinas del Mediterráneo. En Mónaco, los Grimaldi custodian la "marca Costa Azul" con su indiscutible glamour, que se ha desplegado este fin de semana en la boda de Carlota y Dimitri Rassam. El novio es hijo de Carole Bouquet, actriz e íntima de la madre de la novia, la princesa Carolina. De todo el enlace da cuenta "Hola", que ha reservado su portada entera para los novios, posando en una terraza con vistas al mar y vestidos elegantemente con cierto aire vintage. Imposible no fijar la vista en Carlota, que hizo un homenaje a su abuela materna, Grace Kelly, llevando su collar de diamantes. Ella le sonríe a él, bien repeinado hacia atrás con gomina. Los dos van de blanco. Es uno de los distintos modelos que lucieron durante el enlace que, como no podía ser de otra forma, congregó a la crème de la crème de la sociedad europea (empresarios, socialities, actores y actrices, artistas, modelos€), no así a mucha realeza. En portada de "Hola" hay hueco, pequeño, para dos llamadas más: para el bautizo del hijo de Eva y Cayetano, y para la reaparición de Iker y Sara tras la operación de ésta última.

La boda de Mónaco y el bautizo de Ronda saltan también a la portada de "Semana", donde Sara e Iker son los protagonistas. Ella ha recibido buenas noticias en cuanto a su estado de salud y se ha ido con la familia al pueblo del portero, Navalacruz, en Ávila, donde han estado con amigos y familiares. En portada aparece una foto de la presentadora con los padres de Casillas, con los que al parecer las relaciones han vuelto a su cauce tras un tiempo enfriadas.

También la querida pareja protagoniza la portada de "Diez Minutos", donde además hacen hueco al bautizo en Ronda y a dos exclusivas: Gustavo y María Lapiedra han perdido el bebé que esperaban y a uno de "Los del río" le han puesto una demanda de paternidad.