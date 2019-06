Amal Clooney alerta del "declive" de derechos humanos de mujeres y gais

La abogada experta en legislación internacional Amal Clooney ha apelado a la responsabilidad de todos los actores para luchar por los derechos humanos en una conferencia en Barcelona, en la que ha afirmado: "Los derechos humanos nos afectan a todos, y están, en muchas formas, en declive", sobre todo para mujeres, el colectivo LGTBI y los periodistas.

La activista, que fundó la Clooney Foundation for Justice junto a su marido, el actor George Clooney, ha participado en la charla inaugural de la convención Sap Ariba Live y ha augurado que muchos de los representantes del sector empresarial que han llenado el auditorio consideran que las empresas no tienen nada que ver con derechos humanos, pero ha asegurado que es falso: "Creo que se han acabado los días en los que las empresas no están al frente de lo que ocurre en el mundo". Ha puesto como ejemplo la tecnología móvil que detecta caras, que puede ser muy útil si ayuda a localizar criminales o desaparecidos: "Pero ¿y si la tecnología se vende a gobiernos que la usarán para encontrar a disidentes? Debemos preocuparnos por los derechos de las mujeres, de personas gais y de la prensa, no solo porque seamos miembros de su comunidad, sino porque la libertad es un valor por el que todos tenemos que trabajar para proteger".