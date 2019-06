Las "Azúcar Moreno" regresan a los escenarios tras la polémica de "Supervivientes"

Toñi y Encarna Salazar, de "Azúcar Moreno", han materializado la noche de este sábado su regreso a los escenarios después de que su abandono de "Supervivientes" les haya generado un gran conflicto con Mediaset. El municipio madrileño de Getafe fue el lugar que las hermanas Salazar eligieron para un concierto que tampoco ha estado exento de polémica, ya que la prensa rosa se pregunta ahora si las cantantes lo tenían ya cerrado porque de no haber abandonado en estas fechas iban a estar en la isla de "Supervivientes".



Vistas sus complicadas relaciones con Mediaset, parece que las cantantes de Azúcar Moreno no atraviesan por su mejor momento. Sin embargo, esto no les impidió ofrecer un espectáculo lleno de emoción en el que las dos hermanas se entregaron a su público, tal y como han mostrado en su perfil de Instagram, reencontrándose con sus fans después de la polémica, quienes las han recibido con los brazos abiertos y muchísimo cariño, además de un aforo completo. Con Getafe, este dúo musical ha dado definitivamente el pistoletazo de salida a la gira que celebra su 35 aniversario.





Gracias #Getafe . Agradecias a esas 3mil perosonas y la gente que se quedo en la calles de acceso a la plaza. Un beso enorme ?? y gracias por el apoyo. ?? pic.twitter.com/GzMJFIZjxF — Azucar Moreno (@azucarmoreno) June 9, 2019