Pelayo Díaz responde a quienes le critican por hablar en inglés: "Apuntaros a un curso de verano"

A Pelayo Díaz no le han sentado bien que le criticasen por hablar tanto en inglés en su Instagram. El asturiano publicó una fotografía con su marido. Andy McDougall, tomando el sol en Ibiza, donde se encuentran pasando unos días, junto a la letra de una canción de Madonna en inglés. Esto no gustó a algunos de sus seguidores que comentaron la fotografía criticando que escribiese tanto en inglés.



"Qué pereza... Dejo de seguirte solo por la tontería del inglés... pereza de tío", decía una usuaria. Y Pelayo le contestó por partida doble. Respondió su comentario así: "Ahora llamo a Madonna y le digo que empiece a escribir letras en español para que solo tú lo entiendas mejor". La cosa no quedó ahí. También utilizó las Stories de Instagram (contenido que desaparece en 24 horas) para mostrar su enfado con este tema. "¡Tanto Instagram y tanta tontería! Apuntaros a un curso de verano de inglés y ya no sólo por los idiomas; un poco de cultura musical general también os vendría bien", espetó a sus seguidores.







No es la primera polémica del asturiano en redes sociales.Hace unas semana, durante un viaje a Israel, también recibió críticas por haber elegido ese destino y por las explicaciones que daba sobre los templos que visitaba. Entonces también se enfadó y aclaró que estudió 14 años en un colegio religioso y que también fue monaguillo.