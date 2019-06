Jessica Alba, una empresaria de éxito que no renuncia a ser actriz: "La pasión sigue ahí"

Puede que la vida haya llevado a Jessica Alba por otros derroteros que no imaginó, pero a pesar del tremendo éxito de su empresa, The Honest Company, la actriz asegura que sigue sintiendo pasión por la actuación. "No siento que soy más una cosa u otra", confiesa la artista californiana (Pomona, 1981) al ser cuestionada si a sus 38 años se siente más empresaria o actriz. "No puedo no ser actriz porque es lo que siempre he sido, pero tampoco puedo deshacer el hecho de que he creado algo. Soy las dos cosas. Ambas son parte de mí", agregó."La pasión por la interpretación sigue ahí, pero ahora la entiendo de otra manera. Antes mi identidad se basaba por completo en mi carrera", declaró. "Ahora, en mi familia, mis amistades... He podido dedicarles tiempo, tener una vida personal y crear la empresa. Todo eso me ha permitido tener una mayor perspectiva del entretenimiento y de mi papel ahí. Mi pasión es más reflexiva ahora", sostuvo. "L.A.'s Finest", que se estrenará en septiembre a través de AXN, es una serie derivada de "Dos policías rebeldes" (Will Smith y Martin Lawrence), en este caso protagonizada por Jessica Alba y Gabrielle Union.