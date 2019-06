Malú confiesa su amor en Instagram: "Te quiero tanto€?

Es la noticia casi del mes en el mundo del corazón. La cantante Malú mantiene una relación sentimental con el líder de Ciudadanos Albert Rivera. La noticia se comentó mucho en su día y esta semana, cuando ya casi parecía olvidada, volvió a la actualidad después de que tanto la revista Hola como El programa de Ana Rosa desvelaran en exclusiva las primeras imágenes de la pareja. Pero ¿cómo ha reaccionado a todo esto la cantante? Pues con una foto en Instagram en la que habla de amor. Pero no del amor del político. Del de su hermana.



Malú ha colgado en las últimas horas en su cuenta de Instagram (en la que cuenta con cientos de miles de fans como seguidores), una foto en la que aparece besando a su hermana. "Te quiero tantoooo", decía en el texto que acompañaba la imagen que no pasó desapercibida. "No podéis ser más bonitas", decía un seguidor de la cantante. "Te echábamos de menos", aseguraba otro seguidor aludiendo a que la cantante cada vez tiene menos actividad en redes sociales.



Y es que quizá es esa sobreexposición mediática a la que Malú se ve sometida a lo largo de las últimas semanas como consecuencia de su nueva relación sentimental lo que hace que la cantante quiera ser cada vez más celosa de su intimidad. No en vano la foto de Rivera y Malú era una de las más buscadas de los últimos años. La pareja es más que conocida y su unión no deja de sorprender.



Pero no todo acaba con la primera foto. Y eso en la prensa del corazón lo saben bien. A partir de ahora y durante todo el verano lo más seguro que es esta pareja sea más que buscada en todas las playas y chiringuitos de todo el país.