"Ser profesional de eSports requiere estudio, mentalidad, talento puro y trabajo"

Jaime Álvarez, más conocido en el escenario de los videojuegos competitivos como Gravesen, es el mejor jugador de España del "FIFA". Es el vigente campeón nacional, título que este 2019 ha conquistado por quinta vez. Nació y reside en Oviedo, donde cursa Ingeniería Informática a distancia a través de una beca para deportistas de élite de la UCAM (Universidad Católica de Murcia), de manera que puede compaginar sus estudios con sus competiciones. Dedica cuatro horas al día a entrenar de lunes a viernes y ocho los fines de semana. Eso siempre que no tenga que disputar torneos oficiales. Madrid, Barcelona, París, Manchester, Bucarest, Atlanta, Singapur? Cada dos semanas le toca viajar. Al cabo del año termina disputando unas doscientas partidas presenciales de FIFA al máximo nivel. Actualmente se encuentra preparándose para el Mundial, que se disputará entre Berlín y Londres, pero en su programa de entrenamientos ha dejado un hueco para acudir este domingo a Faro Gaming, el mayor evento de videojuegos e eSports de Galicia que se celebrará este fin de semana en Vigo.

- ¿Cómo pasó de ser Jaime a Gravesen, un jugador profesional?

-Con mentalidad y trabajo. También hace falta talento puro, pero para llegar a lo más alto o trabajas, estudias el juego y le echas horas, o es imposible. Sin ir más lejos el año pasado no jugué tanto porque pensé que no me haría falta y me pegué un golpe gordo al perder en semifinales del Campeonato de España.

-En España ya lo ha ganado todo, ¿se ve cerca del trono mundial de FIFA?

-Aunque parezca que no haya tanta distancia porque en el ranking mundial estoy de número 26, está lejos. La diferencia es abismal. Que los grandes torneos los ganen siempre los mismos no es casualidad. Ganar una competición internacional puede hacerse, pero ganar cinco para establecerse como número uno es muy complicado. Me queda mucho para eso. Estoy en el buen camino. Tengo 21 años y me queda mucha carrera competitiva por delante.

-Fuera del ámbito nacional, ¿quiénes son potencia?

-En Europa somos la principal potencia, aunque últimamente en Sudamérica y Norteamérica le están pegando fuerte. En Asia los más duros están en Japón, aunque ni mucho menos a nuestro nivel. Dentro de Europa los países que suelen dominar son Alemania, Inglaterra y Francia. Nos ganan en tradición de "FIFA" y en calidad de los servidores, que también ayuda.

-¿Qué posición ocupa el "FIFA" dentro de los eSports?

-Es un juego que no tiene la repercusión del "League of Legends" o el "Counter Strike", pero últimamente está creciendo mucho. Es un título al que juega mucha gente, sobre todo en Europa. ¿Quién no se echa unas partidas de vez en cuando con los colegas? Considero al "FIFA" una rampa de entrada a los deportes electrónicos en general porque es mucho más fácil ver un partido de fútbol virtual que otros videojuegos más complicados de entender.

-"FIFA" saca una edición nueva cada año...

-El metajuego cambia bastante. Es fútbol y el objetivo siempre es meter gol en la portería contraria, pero cada poco cambia la manera de hacerlo. No solo de año a año, con cada actualización hay muchas diferencias. Ahora estamos en el meta de los centros, hace dos meses eran los tiros de primera y hace tres meses los disparos de calidad a la escuadra. Es complicado adaptarse. El mejor es el que consigue dominar todos estos cambios lo más rápido posible.

-¿Cada vez habrá más futuro dentro de los eSports?

-Creo que sí, esto solo va para arriba. Llevo desde 2014 en la escena y aunque sea de los que haya llegado hace relativamente poco he visto muchos cambios. Cuando empecé a competir los torneos tenían de premios 20 euros y unos cascos. En el último Campeonato de España que jugué se repartieron 100.000 euros en premios. No creo que vayamos a superar al fútbol, pero veo que poco a poco avanzamos. A nivel de industria cada vez hay más profesionales de otros sectores que entran en los deportes electrónicos.

-¿A qué barco debe subirse para labrarse un futuro?

-Hay un montón de juegos, unos triunfan y otros no. Pero a la hora de jugar, sin pasión y sin amor por lo que haces no vas a ningún lado. El "FIFA" al lado del "League of Legends" no es nada, pero yo no me puedo meter ahí, porque a mí no me gusta. Por muchas horas que le dedique, si no tengo esa pasión que me impulse a querer ser el mejor, no habrá manera. Lo primero es encontrar un juego que te complete y a partir de ahí ya se verá.

-¿Sigue la actualidad del fútbol?

-Claro. Soy socio del Oviedo.