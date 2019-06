Así canta Gazir, el chaval asturiano que reina entre los gallos del rap

A sus 17 años, Gabriel Sánchez Poyal, más conocido en la escena "freestyle" como Gazir, es la gran estrella emergente de la improvisación en España. El rapero de Muros de Nalón conmocionó al sector tres semanas atrás, cuando rompió todos los pronósticos para hacerse con el triunfo en la semifinal regional de Alicante del concurso Red Bull Batalla de Gallos 2019, la gran competición del "freestyle" en España. Gazir, que debutaba en el concurso, dejó en la cuneta a figuras consagradas del "freestyle" antes de imponerse, en la final, a Zasko Master, que partía como gran favorito al triunfo.

Volando como una mariposa y picando como una abeja, Gazir desmontó a sus rivales con rimas tan poderosas como "Querías dar la campanada en la regional y acabas como las campanas de Notre Dame", que le dedicó a BTA; o "Soy una supernova, no me puedes eclipsar" o "Zasko en Red Bull sin sus preparadas nuevas, es como un hombre lobo pero sin la luna llena", con la que respondió a sendas rimas previas de Zasko Master en la final, en un intercambio de golpes con el que el asturiano tumbó a su rival.

Ahora, Gazir ya se prepara para tratar de alcanzar el Olimpo del "freestyle": la final nacional del Red Bull Batalla de Gallos, que se disputa el próximo 13 de julio, a partir de las 19.30 horas, en el RCDE Stadium de Cornellá (Barcelona). Pero, pase lo que pase en la Ciudad Condal, el mundo del rap ya conoce a Gazir, ya sabe de su potencial y que el asturiano ha llegado para quedarse.



Minutado de las actuaciones de Gazir:

35'00'': Gazir vs Sacro Requiem vs Jande

1h35'07'': Gazir vs Hardem LC

2h22'23'': Gazir vs Errece

3h15'39'': Gazir vs BTA

3h39'24'': Gazir vs Zasko Master (final)