Imanol Arias: "El juicio es por fraude fiscal, no hay delito"

Imanol Arias está tranquilo tras enterarse de que se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados por fraude fiscal junto a su compañera del reparto en "Cuéntame" Ana Duato. El titular del Juzgado Central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha dictado un auto por el que propone juzgar a los actores junto a otras 29 personas físicas y jurídicas por el llamado "caso Nummaria", nombre del despacho de abogados dedicado presuntamente a construir y mantener una estructura jurídico-económica para que sus clientes evadiesen impuestos.

Ante estas primeras informaciones, Arias se encuentra tranquilo, aunque asegura que no ha habido delito: "Estaba previsto y ahora se establece que el juicio es por fraude fiscal, por lo tanto no hay delito; además se indica que yo he entregado las cantidades". Arias está deseando que el "caso Nummaria" siga adelante para quitárselo de una vez por todas: "Así que ya mejor que todo llegue al final".

Imanol Arias asegura que, aunque está muy tranquilo, lo está con peros: "Sí, por supuesto, si se hacen las cosas bien sí, muchas gracias". Ana Duato también está tranquila: "Si nos lleva el juez a juicio pues tendremos la oportunidad de defendernos".

Una ocasión, según Ana Duato, para sacar a la luz su verdad, porque "se han dicho muchas cosas, pero nosotros todavía no hemos tenido oportunidad de defendernos".