Contar historias con una cámara

La decimoquinta exposición "Miraes" de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos (APFA) quedó ayer abierta al público en el Museo Barjola, en Gijón. Son en total 94 fotografías tomadas por 39 miembros de APFA a lo largo del año 2018, principalmente en Asturias, aunque también en otras partes de España y del mundo. En su conjunto, las imágenes seleccionadas hacen presente la importancia de la información visual en los medios de comunicación escritos, una cuestión que recordó, en el acto de inauguración, Fernando Robles, presidente de APFA, quien recalcó que "lo mejor del fotoperiodismo está por venir. La aparición de nuevos soportes tecnológicos y el aumento desproporcionado de imágenes no han supuesto la mayor aparición de buenas imágenes, más bien lo contrario". Y enfatizó: "Que todo el mundo sepa escribir no implica ser escritor. La labor un fotógrafo de prensa no es sencilla, requiere de gran disponibilidad, creatividad, destreza, responsabilidad y criterio".

En presencia, entre otros, de Vicente Domínguez, viceconsejero de Cultura y Deporte en funciones del Gobierno de Asturias; Ana González, que hoy será investida alcaldesa de Gijón, y los ya exconcejales gijoneses Mario Suárez del Fueyo y Celso Ordiales, la APFA entregó sus dos premios anuales: el XIV Memorial "Ramón González" a la mejor imagen hecha en Asturias, a Arnaldo García, y el V Memorial "Joaquín Bilbao" a la mejor imagen de un fotoperiodista asturiano hecha en cualquier rincón del mundo, a Eloy Alonso (que ya recibió este premio en anteriores ediciones).

Las dos hijas de Joaquín Alonso Bilbao fueron las encargadas de entregar el premio que lleva el nombre de su padre, fallecido en el año 2015. Los miembros del jurado fueron Joaquín Gómez Sastre, José Manuel López, Jesús Salvadores y José Ramón Navarro.

Entre los treinta y nueve fotoperiodistas que participan en "Miraes 2019" se encuentran Miki López (jefe de la sección de Fotografía de LA NUEVA ESPAÑA) y los redactores gráficos del diario Marcos León (que es también el comisario de la exposición junto con Fernando Robles), Fernando Rodríguez, Juan Plaza, Luisma Murias, Irma Collín y Mara Villamuza.

Para organizar la exposición la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos contó con el apoyo del Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Educación y Cultura, y del Ayuntamiento de Gijón.

La muestra se podrá visitar hasta el próximo 18 de julio y luego rotará por diversos espacios culturales del Principado, donde ya se ha convertido en un clásico de la cultura asturiana.