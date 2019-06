Los cuatro bombazos de la feria E3

Fue una feria extraña, pero interesante. El E3 de Los Ángeles se despide tras el primer año sin Sony desde 1995. Con demasiados vídeos y pocas demostraciones jugables, la cita más importante del sector de los videojuegos ha dejado cuatro títulos sobresalientes sobre el resto de propuestas.

La concentración en California arrancó la pasada semana con la conferencia de Electronics Arts. Aparte de todos sus juegos deportivos, con mención especial para el nuevo "Fifa", todas las miradas estaban centradas en su nuevo juego de "Star Wars".

Los americanos mostraron "Jedi the Fallen Order" en movimiento. Las primeras sensaciones fueron positivas. Se tratará de un juego de acción en tercera persona y combinará la destreza con el sable de luz y con el uso de la fuerza en un estilo de combate inspirado en los "Dark Souls". La acción se desarrolla tras lo sucedido en el "Episodio III" y el protagonista es un padawan superviviente a la Orden 66 del Imperio.

Uno de los momentos más impactantes y probablemente históricos del E3 aconteció durante la conferencia de Microsoft. La compañía estadounidense tenía la responsabilidad de hacer algo memorable ante la ausencia de Sony, su principal competidor. Y lo logró. Monopolizó "Cyberpunk", un juego llamado a ser lo mejor del año venidero.

Lo hizo con la estelar aparición del actor Keanu Reeves, otrora famoso por su interpretación de Neo en la saga "Matrix" y ahora adorado en los ambientes frikis por su papel en la saga cinematográfica "John Wick". "Cyberpunk" tuvo demostración jugable y ahondó en las opciones rol y sigilo sobre la acción. El juego tratará sobre una megápolis plagada de corporaciones que realizan modificaciones genéticas en los humanos. Se avanzó su fecha de salida. Llega al mercado el 16 de abril del año próximo.

Otro juego a tener en cuenta fue "Final Fantasy VII Remake". El mítico título de la primera Play Station pinta mejor que nunca. Con estructura episódica -el primero saldrá el 3 de marzo-, Square Enix se ha esmerado para rehacer una producción que data de mediados de los noventa. Gráficamente luce espectacular y también se ha profundizado en el sistema de combate. Evidentemente, no será por turnos, aunque el componente estratégico de las batallas se mantendrá.

Por último, la gran sorpresa estuvo en la conferencia de Nintendo. Por encima de "Animal Crossing", la compañía responsable de Switch encandiló a sus fans con la confirmación de la secuela de "Zelda Breath of the Wild". El primero está considerado actualmente si no el mejor juego de toda la historia, uno de los mejores. Solo se enseñó un vídeo, pero todo apunta a que la gran novedad de la segunda parte será la posibilidad de jugar con la princesa Zelda.