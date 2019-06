"Fue un acto muy emotivo, llevé Asturias conmigo"

"Fue un acto muy emotivo y los Reyes fueron cariñosísimos", aseguró Marigel Álvarez Martínez, fundadora de la primera quesería de casín, que viajó desde Caso a Madrid, al Palacio Real, para recoger la condecoración de la Orden del Mérito Civil de manos de Felipe VI. Álvarez llevó quesos de las cuatro DOP (Denominación de Origen Protegida): afuega'l pitu, cabrales, casín y gamonéu. "Llevé Asturias conmigo", señaló, antes de destacar que "no va a ser solo Revilla el que lleve anchoas". También aludió a la "cercanía de los Reyes" durante el acto.

"Doña Letizia me preguntó si había venido con mis hijas y me dijo que tenía que llevar más quesos a Madrid para venderlos allí", remarcó Marigel Álvarez. La impulsora de la primera quesería dedicada a la producción artesanal y comercialización del queso casín, que abrió el camino para que años después lograse la Denominación de Origen Protegida, no esperaba el reconocimiento que recibió ayer. "Fue toda una sorpresa. No me lo creía y pensé que era una broma", apuntó.

Pero su nombre sonó en el salón de columnas del Palacio Real de Madrid, donde llegó acompañada de sus cuatro hijas: Ana, Natalia, Marta y Tamara. En primera fila, ante los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, escuchó la semblanza realizada por el presentador de televisión Pablo Motos.

Felipe VI le colocó la medalla. Un momento, comentó Marigel Álvarez, "muy emocionante, en el que me sentí muy feliz". Había comenzado la jornada con nervios, que desaparecieron en compañía de los otros distinguidos, a los que también habló de los quesos asturianos y en especial del casín. Todos ellos se hicieron una fotografía con los Reyes y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, antes de compartir un pincheo.

Así concluyó un acto en el que, remarcó, los Monarcas "se interesaron por nosotros y nuestra trayectoria". Ahora, Marigel Álvarez se ha centrado en la gestión y dirección del hotel rural Reciegos, después de ceder el testigo de la quesería a su hija Natalia. En Campo de Caso fundó la Quesería Redes en 1990.