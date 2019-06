Acusan a Trump de una violación

La periodista Elizabeth Jean Carroll asegura que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la violó en 1995 en el probador de una tienda, según relata. Carroll cuenta que se encontró con Trump en los grandes almacenes Bergdorf de Manhattan y le pidió "ayuda" para comprar un regalo a una "chica", ella accedió. La mujer relata que al llegar a la sección de lencería, Trump le instó a probarse una pieza, ante lo que ambos juguetearon y ella le pidió que fuese él quien se pusiese la prenda. Cuando se cerró la puerta del probador, el multimillonario "me embistió, me empujó contra la pared, golpeándome la cabeza muy fuerte, y puso su boca sobre mis labios". Más tarde, afirma, "se baja la cremallera del pantalón y, forzando sus dedos alrededor de mi zona íntima, empuja su pene a medias, o entero, no estoy segura, dentro de mí", narra la periodista, que consiguió zafarse en un encuentro que duró apenas tres minutos y en el que "no cree" que Donald Trump eyaculara.