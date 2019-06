Todos los detalles de la boda entre María Pombo y Pablo Castellano

María Pombo es uno de los dos nombres del día para el "mundo rosa". Compite en sesión nupcial con Belén Esteban porque ambas se casan hoy: la primera en Santa Cruz de Casteñeda, en Cantabria y la segunda en la Vega del Henares, en Madrid. La influencer María Pombo, una de las españolas más seguidas en el mundillo desde que hace cuatro años comenzara a contar su vida en las redes, ha ido escalando entre las "celebrity" nacionales y su enlace de hoy es la prueba: será seguido por las principales revistas del corazón del país y su millón de seguidores va a estar al quite de cada foto y cada invitado que asome al mundo digital.



Y en ese caldo de populares -entre los previstos están la pareja formada por Laura Escanes y Risto Mejide, o Dulceida otra de las influencers del momento- se van a mover "Los Peques del León de Oro". Las voces infantiles del coro luanquín han sido contratados para la ocasión nupcial en la Colegiata de Castañeda. Y se han tenido que preparar un programa nada al uso, pero muy acorde a los gustos de la joven influencer madrileña y su novio y ya casi marido el arquitecto Pablo Castellano.





Pues esa entrada la hará con la música de fondo "La misión"; antes habrá entrado el novio y en el ambiente sonará el "Blackbird", de Los Beatles. "Los Peques del León de Oro" han tenido también que prepararse el "Laudate Dominum", "Aleluya" de L. Cohen, el Ave María de D. Andreo, el Pater Nosteer de J. Domínguez, y para la comunión entonarán la canción más reconocida de "Los Chicos del Coro", "Vois sur ton chemin". El final de la boda será al mejor estilo cinematográfico -va a recordar a la película británica "Love Actually"- con la canción "All you need is love", de McCartney y Lennon.Después de unas vacaciones con su familia, el pasado año, la pareja decidió anunciar su compromiso . La "influencer", que fue pareja del exjugador del Madrid Álvaro Morata, publicó en Instagram una foto con su futuro marido en la que expresaba su felicidad: "Sí, sí y mil veces sí, que casarme contigo es la suerte de mi vida". Y sólo con eso ya logró casi a los pocos días 200.000 "me gusta".