La doble asturianía de Leiva: veranos de infancia y un teclista naviego

Leiva ofreció la noche del viernes en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón un concierto memorable. Lleno de ritmo, con un sonido más que sobresaliente, con el público entregado y Leiva y su banda más.

Y entre todos ellos, uno tenía el compromiso de mostrar especial dedicación por el hecho de tocar en su tierra. Era el pianista César G. Miranda, conocido en el mundillo del rock español como César Pop.

César (Navia, 1978) se formó musicalmente en Oviedo, en la línea clásica, pero se encontró con el rock. Primero se lanzó como guitarrista aunque luego se quedó al piano y eso que intentó evitar esa especialización: "no, el piano no, me da palo, yo soy de clásica, no sé tocar rock", contó en su día de sus inicios rockeros.

Ha compartido escenario con un número grande de bandas y líderes, además importantes, de la escena del pop-rock nacional, como Iván Ferreiro, "Le Punk", Xoel López (Deluxe), "Pereza", Leiva o "Sidecars". Entre sus composiciones están exitazos como "Estrella polar", que firma a medias con Leiva.

Ahora forma parte de su banda y está recorreriendo España con la gira de su último disco, "Nuclear". Una gira que la noche del viernes les llevó a darlo todo en Gijón. Así que Leiva, cuando en los compases finales del concierto y con el público entusiasmado presentó a su grupo, empezó por el "asturiano de Navia", para dejar que la gente le atronara con merecidos aplausos.

Empezó por el naviego y acabó por su hermano Juancho. Un rato antes, en medio del recital, Leiva había contado otra pincelada asturiana: los dos hermanos veranearon durante su infancia en Asturias así que dijo que días antes del concierto en Gijón se habían tomado unos días de descanso para reencontrarse con la región. "Y no sabéis lo afortunados que sóis por ver a diario estas montañas, estos paisajes, por tener esta comida. Nos cambiaríamos con gusto por cualquiera", aseguró.