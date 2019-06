María Pombo, una boda con estilo

La influencer María Pombo, una de las españolas más seguidas en el mundillo desde que hace cuatro años comenzara a contar su vida en las redes, ha ido escalando entre las "celebrity" nacionales y su enlace de ayer fue la prueba: fue seguido por las principales revistas del corazón del país y su millón de seguidores estuvo al quite de cada foto y cada invitado que se asomaba al mundo digital.

El enlace entre Pombo y el arquitecto Pablo Castellano se celebró en Santa Cruz de Casteñeda, en Cantabria, con invitados de postín como la pareja formada por Laura Escanes y Risto Mejide, o Dulceida otra de las influencers del momento. Entre todos ellos movió el coro asturiano "Los Peques del León de Oro". Las voces infantiles del coro luanquín fueron contratados para la ocasión nupcial en la Colegiata de Castañeda. Y se tuvieron tenido que preparar un programa nada al uso, pero muy acorde a los gustos de la joven influencer madrileña y ya marido.

María Pombo reconocía, unas horas antes del enlace, que estaba deseosa de "entrar en la iglesia con mi padre del brazo y ver a Pablo a lo lejos". Lo hizo con la banda sonora compuesta por Ennio Morricone para la película "La misión" y luciendo un sencillo vestido blanco de cuello halter y espalda abierta que ha combinado con un batín de encaje. Todo firmado por la casa catalana de moda nupcial Yolancris.

Durante la ceremonia, "Los Peques del León de Oro" interpretaron el "Laudate Dominum", "Aleluya" de Leonard Cohen, el Ave María de D. Andreo, el Pater Nosteer de J. Domínguez, y para la comunión entonarán la canción más reconocida de "Los Chicos del Coro", "Vois sur ton chemin". El final de la boda recuperó el sabor cinematográfico, con un guiño a la película británica "Love Actually" y la canción "All you need is love", el hit de "The Beatles" compuesto por Paul McCartney y John Lennon.

Entre los invitados, destacó el look de Laura Escanes, que ha lucido tripa de embarazada junto a su esposo Risto Mejide. Escanes optó por un vaporoso diseño de Ze García, zapatos de Manolo Blahnik y bolso de Roger Vivier.

Laura Matamoros deslumbró a todos con un espléndido diseño de Juan Carlos Pajares. En cuanto a Dulceida, la influencer española por excelencia ha optado por el rojo con un diseño del italiano Ermanno Scervino. Su pareja, Alba Paul, ha puesto el contraste con el verde de su traje de Massimo Dutti.

Tanto la ceremonia como todo lo que la rodeaba tuvo ayer un seguimiento extraordinario a través de las redes sociales, especialmente en Instagram, donde los invitados compartieron sus fotos con el hashtag #ctycnwedding, lo que permitió a los fans admirar todos los looks de la boda.