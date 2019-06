El acosador de Kendall Jenner, en paradero desconocido

Kendall Jenner es la modelo mejor pagada y forma parte de una de las familias más conocidas gracias a su reality show, "Keeping Up with the Kardashians", que le está llevando por el camino de la amargura. Y es que la hermana mayor de Kylie Jenner se encuentra en peligro porque su acosador, John Ford, se encuentra en paradero desconocido. La Policía estadounidense cree que estaría intentando viajar hasta Los Ángeles, donde reside la modelo, para acercarse una vez más a ella. Ford fue detenido en octubre de 2018 tras intentar acercarse a la empresaria escalando una ladera muy cercana a la casa de las Kardashian. El acosador accedió a la residencia y estuvo un rato en la piscina, y una semana más tarde volvió a entrar en la casa de la modelo, aunque en esa ocasión no estuvo en la piscina, sino que la esperó en el garaje. El acosador tiene una orden de alejamiento y no se puede acercar a la modelo a menos de 100 metros, pero ya ha quebrantado varias órdenes del juez. La Policía ha pedido la colaboración ciudadana para dar con su paradero y detenerlo de inmediato.