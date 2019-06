La foto más buscada ve la luz: así era el vestido de novia de Belén Esteban

Fue la foto más buscada de los últimos días y por fin ha visto la luz. Las imágenes de la boda de Belén Esteban y Miguel Marcos, que se celebró el sábado en una finca de Alcalá de Henares, en una ceremonia privada, verán la luz el próximo miércoles en la revista "¡Hola!", con la que la "celebrity" había acordado la exclusiva. Pero la publicación -que los lectores de LA NUEVA ESPAÑA pueden adquirir el domingo junto al periódico del día- adelantó ayer su portada, en la que reproduce la instantánea más esperada: la de Belén Esteban, enfundada en su vestido de novia, saliendo de la ceremonia del brazo de su ya marido.

Esta exclusiva ha sido una de las más esperadas del año, y es que, además de la portada, la revista incluye fotografías y una entrevista exclusiva con Belén Esteban y los secretos y las sorpresas mejor guardados de este día tan especial para la pareja. También se podrán ver los dos vestidos de la novia, algunos rostros de los invitados y el vestido y el traje al detalle. Para la portada, la revista ha elegido una fotografía no posada, donde solamente se ve a una Belén Esteban de lo más sonriente, emocionada y muy feliz, con un vestido de corte princesa con mangas confeccionado en encaje Chantilly. Como complemento llevaba unas joyas que iban muy bien conjuntadas con su look nupcial. Su marido, Miguel Marcos, no recibe protagonismo en la portada y solamente sale un trozo de su mano con el anillo de casado puesto, y agarrando la mano de su mujer. Al fondo podemos ver al padrino, Raúl Prieto, y al reportero de "Sálvame", Sergi Ferré.

Acompañando a Belén Esteban en esta portada se encuentra el posado de la influencer María Pombo con el empresario Pablo Castellano, que pasaron por el altar el mismo día que la colaboradora de "Sálvame". Seguidamente, Ainhoa Arteta junto a Matías Urrea, que se casaron el domingo en El Puerto de Santa María.