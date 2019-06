Pelea de "flow" con tintes feministas

"Gijón, este 'flow' se está comiendo el universo". El rapero "Errecé" resumió así el ambiente de ayer en la batalla de gallos "Última oportunidad" de Red Bull, la conocida competición de rap improvisado, que seleccionó como ganadores, por orden, a "Errecé" "Kensuke" y "Hander" para la gran final nacional para participar en la competición nacional de Barcelona el 13 de julio. Resultados a un lado, la fiesta de ayer en el festival Metrópoli estaba garantizada por la participación de Sara Socas, una tinerfeña de 21 años, que reconoce que se presentó al certamen al temer que ninguna otra mujer lo hiciese.

José Silveiro Villaroel, el venezolano de 28 años conocido en el mundo del rapeo como "Kensuke", explicaba horas antes de la gran cita que la presencia de su compañera respondía a un cambio de tendencia en su colectivo. "Siempre se asoció este colectivo con el machismo, pero ahora es verdad que se está abandonando Lo malo es que el ritmo es muy lento. Me gustaría ver a muchas más como Sara por aquí", lamentó, aunque aplaudió que los improvisadores estén empezando a rentabilizar su trabajo: "Todo ha cambiado mucho porque yo a día de hoy vivo de esto, pero hace años sería impensable. Al tener muchos seguidores, las marcas recurren a nosotros para promocionar sus eventos y productos. Es una moda que creo que acabará muriendo, pero de momento funciona bien", añadió. Si la cosa se tuerce, Villaroel supone que tanto él como sus compañeros encuentren un futuro laboral en el mundo de las redes sociales (los llamados "influencers") o como creadores de contenidos en Youtube. Junto a los ya citados, a las tablas se subieron ayer "NQP", "Hardem", "Nielo" y "Elekipo". Socas supo sacar provecho de su particularidad, sobre todo, cuando uno de sus oponentes intentó meterse con ella pidiendo a más mujeres, sí, "pero cuando lo merezcan". La joven invocó a Simone de Beauvoir y entonó una de las mejores frases de la noche: "Me la suda que me tiren que yo soy una tía; sus mentes de dementes siempre vivieron vacías".