" Miguel me ha dado estabilidad y me hace ser feliz", dijo su reciente esposa, Belén Esteban, en su vuelta al plató de "Sábado Deluxe" justo cuando se cumplía una semana de su boda con Miguel Marcos. A pesar de que Belén ha tenido que hacer frente a comentarios que no le han gustado y ha visto cómo días después se enturbiaba su felicidad cuando le "hackearon" el móvil, afirmó que disfrutó muchísimo el día de su boda y que fue la celebración que los novios deseaban. No pudo evitar emocionarse al recordar a su padre: "Estaría encantado con Miguel". Belén pidió perdón a dos compañeros a los que no invitó al enlace: "Me arrepiento de no haber invitado a Paloma y A ntonio Montero. Os pido perdón. Ahí tuve un fallo". Desveló que en la fiesta Terelu Campos "se desmelenó " cuando se fueron María Teresa y Carmen. Pero no pudo evitar estar molesta con Mila Ximénez: "Ha sido la única que se ha quejado, y eso no me gusta nada".