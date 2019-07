Haya de Jordania da el gran salto

La princesa Haya de Jordania, una presencia frecuente en eventos hípicos en Gijón y Oviedo cuando era una joven amazona de educación europea, continúa su lucha tras huir de Emiratos Árabes hace unas semanas. Haya es la sexta esposa de Mohammed Bin Rashid, el vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y máxima autoridad de Dubái. La princesa escapó del país junto a sus dos hijos para viajar hasta Europa, cargada con una maleta en la que llevaba casi 35 millones de euros para empezar así su nueva vida.

Pidió asilo político en su llegada a Berlín e inició los trámites de divorcio. Su marido, al enterarse, ha pedido a Alemania que le entregase a la princesa, cosa que este país ha denegado. El asilo de la princesa ha sido aceptado, pero Haya ha viajado hasta Londres, donde está ahora mismo refugiada en algún lugar secreto, según informa "The Daily Mail".

Haya se casó con Mohammed en 2004 y era muy activa en su vida diaria tal y como lo mostraba en sus redes sociales hasta el 7 de febrero. A partir de ahí, dejó sus redes paradas y no las volvió a utilizar en ningún momento.

Además, la princesa era muy aficionada al Royal Ascot y como no acudió a la cita de este año junto a la reina Isabel II, levantó todas las sospechas. No ha sido la única persona que ha intentado huir de Emiratos Árabes. Una de las hijas del jeque, Sheikha Latifa, fue atrapada mientras intentaba fugarse. Sheikha quería escaparse junto al ex espía francés, Hervé Jaubert, pero fueron pillados cerca de la costa de India, y la princesa no pudo hacer su sueño realidad; huir del país y pedir asilo a Estados Unidos.

Haya Bint Husein, de 45 años, hija del fallecido rey Husein de Jordania, conoció al jeque Mohamed, de 68 años, en Jérez de la Frontera durante los "World Equestrian Games" de 2002. Educada en Oxford y de estilo muy distinto al de las mujeres de las familias reales árabes, Haya se negó a taparse la cara y fue habitual verla junto a su esposo en varios actos oficiales. Además, fundó Tikyet Um Ali, la primera ONG de ayuda alimentaria de Oriente Próximo.

Se enamoró de Asturias. En mayo de 1995, la princesa Haya llegó a Oviedo para participar en el Concurso Hípico Internacional "Ciudad de Oviedo" en Prado de San Julián. La joven, acompañada de un reducido séquito, viajó desde Londres, donde residía habitualmente, para participar en esta prueba, en la que también competía Alfredo Fernández Durán, al que la prensa rosa relacionaba con Haya, y la infanta Elena. Haya de Jordania charló animadamente con los medios de comunicación, dijo no tener novio y considerarse una más entre el resto de los jinetes.

En agosto del siguiente año, la princesa visitó el Concurso de Saltos Internacional de Gijón poco después de terminar un master de política y economía en Londres con 22 años. En compañía de su entrenador, el jinete irlandés Paul Darragh, no quiso tocar temas políticos, no obstante, y dijo que había oído hablar muy bien de Gijón. "Espero que sea tan bueno como me han dicho", deseó. Sencilla y con don de gentes, confesó que aún no sabía a lo que se iba a dedicar.

Cenó en el restaurante La Pondala, de Somió, y comió pan con salsa rosa en el "buffet" de Las Mestas. Le gustaron los espárragos, que acompañó de "roastbeef". Y prolongó la tertulia hasta las tres de la madrugada. No tuvo su tarde en el debut del concurso. En su primer y único salto derribó más de un obstáculo y fue penalizada por excederse del tiempo reglamentario. Se dejó ver por Las Mestas con naturalidad, traje de amazona y gesto amable hasta para los fotógrafos, que la persiguieron desde su llegada a la ciudad.

Está acostumbrada a la vida fuera de casa. Una semana antes había puesto tierra de por medio con las revueltas en las calles de su país por la crisis económica galopante. "No veo a mis padres desde entonces. Como estoy siempre de competición en competición, vivo más en hoteles que en mi residencia de Jordania", dijo. "Estoy encantada con el concurso y la ciudad, pero creo que iré directamente al hotel porque estoy cansada", dijo.

Le gustó tanto Asturias que repitió en agosto de 2001. Husein de Jordania había fallecido el 7 de febrero de 1999. "España es un país maravilloso, aquí me encuentro como en mi propia casa", confesó en Las Mestas. "No venía a Gijón desde 1996, y ya lo echaba de menos. Esta es una de mis competiciones preferidas, aquí se trabaja muy bien", aseguró.

Y volvió en 2002, el año en que conoció a su futuro marido. Vestía a su llegada una túnica azul turquesa con remates dorados y venía acompañada por tres guardaespaldas y su secretaria. Lo más llamativo de su equipaje eran unas enigmáticas garrafas llenas de agua, que la acompañaron a lo largo de toda su estancia en tierras asturianas. "Es un orgullo poder participar en uno de los mejores concursos de Europa y del mundo", dijo. Adelantó algunos de los próximos compromisos hípicos. Entre ellos, Jerez. El destino la esperaba a la vuelta de la aventura equina.