El trío asturiano "Fernández" lanza "The song are inside", un primer disco rompedor

"Fernández" es el proyecto musical que Sofía Fernández ( "Lea Poldo") comparte con Mike Disguise ( Miguel Fuentes) y Marcos Muslera, y que retorna con fuerzas renovadas y un disco bajo el brazo tras sus inicios en 2013. Se trata de una formación que se nutre de la herencia del rock alternativo de los 90, mezclando grunge, rock y pop duro, y cuya puesta de largo se escenificará esta noche, a partir de las doce, en el "Savoy Club" de Gijón.

En el concierto, el trío presentará su disco "The Songs are Inside", compuesto por once canciones en español, inglés y francés. "Por mi manera de trabajar, a partir de la consciencia de procesos internos que intento sacar fuera, como en una especie de ritual, muchas canciones tienen que ver con emociones, con pensamientos, con revisitar experiencias que me han sucedido y expresarlas de una manera artística. Hablan del individuo y sus circunstancias, de la condición humana, en una óptica interior y atemporal", sostiene Sofía Fernández.

En cuanto al estilo del álbum, Fernández insiste en reivindicar el legado musical común a los tres componentes: "Los temas van desde los más 'duros' u oscuros, como son 'Ethalasse' o 'Dime quién eres', a otros en los que prima la componente melódica, como 'Sofía María'. En algunas ocasiones usamos una sección rítmica contundente, como en 'Abundance'. Pero como somos muy noventeros, quisimos cerrar el disco con 'Sorciere', una especie de homenaje al 'trip hop' de aquella época". Además, han incluido en la selección "Nena", una versión en clave rock de "La higuera", de "Lea Poldo".

Pese a que Sofía Martínez ejerce como la letrista del grupo, a la hora de componer los temas hay una colaboración colectiva, en la que cuenta con las aportaciones de Muslera y Fuentes: "Me pongo a hacer las canciones como si tuviese una guitarra, pero en vez de eso uso la batería. Se la presento con una intro y el estribillo, y después Miguel va buscando el acompañamiento de guitarra y Marcos la línea de bajo. Así vamos trabajando, buscando un diálogo con los instrumentos".

Esta vocación colaborativa se aprecia incluso en el diseño de la cubierta del cd, realizado por Marcos Muslera con fotos de Mike Disguise.

Hasta el videoclip de presentación del single, "Abundance", es obra del trío. "The Songs are Inside" se lanza también en la plataforma digital Bandcamp.

Para el concierto de presentación de esta noche, en Gijón, los componentes de "Fernández" han preparado una selección de versiones de otros grupos y artistas, para acompañar con ellas sus propios temas.