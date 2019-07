Pantoja, de "Supervivientes" a jurado de un concurso musical

Telecinco ha encontrado en Isabel Pantoja a su nueva estrella y tras los elevados datos de audiencia de la edición actual de "Supervivientes" en la que participa la cantante, la cadena ya piensa en su próximo trabajo, que será "con toda seguridad" el de jurado en uno de sus talent-shows musicales.

Antes de viajar a Honduras, Mediaset ya anunció que tenía un contrato de larga duración con Pantoja. Ahora, el director de Contenidos de Mediaset, Manuel Villanueva, precisa que la cantante participará en "otro tipo de formatos que tienen que ver con su trayectoria profesional, como es la música". "Y seguramente podréis verla en un futuro en alguno de nuestros talents", afirmó Villanueva. A la pregunta de "¿Será de jurado?", se muestra rotundo: "Con seguridad, sí".

El cuándo es más difícil de definir.

Hay que esperar a que regrese de Honduras, a que se reponga -es "una leyenda urbana", asegura, lo que se dice de que ha recibido mejor trato que el resto de los concursantes- y a finales de año se decidirá qué hacer.

De momento el responsable de Mediaset se muestra más que satisfecho con los datos de audiencia del longevo reality, cuya primera edición se celebró en 2000 y que este año ha logrado cuotas de pantallas de entre el 19 y el 35 por ciento, algo que parece difícil de superar. "En 'Supervivientes' cada año competimos contra nosotros mismos, contra lo que has hecho el año anterior, es una de las grandes maldiciones, tener que superarse cada año" y más después de la actual edición, con el signo distintivo de tener a Isabel Pantoja.

Pero formatos como este o "Gran Hermano VIP" funcionan con uno o dos nombres llamativos que tienen "un efecto magnético en el espectador" porque los famosos hacen el concurso, pero también otros que no tienen tanto nombre, como Dakota o Violeta, en este caso. Los enfrentamientos que han protagonizado estos concursantes han servido para subir la audiencia. Pese a ello, asegura Villanueva, "no creemos que todo valga", y recuerda cómo Jorge Javier Vázquez no ha dudado en intervenir para aplacar los ánimos.

Después de la expulsión de Colate Vallejo-Nágera solamente 8 concursantes quedan en Honduras por lo que la final está a la vuelta de la esquina. Y el exnovio de Isa Pantoja, Omar Montes es un claro favorito de los telespectadores para llevarse el premio de este año. Aunque también muchos de los internautas le llaman "pelota" por acercarse tanto a la que fue su suegra, Isabel Pantoja. Pero, su abuela María Ángeles ha querido dejar claro que su nieto no se acerca a la tonadillera por interés: "Eso es totalmente falso, él se acerca a todos. Él está allí con todos, si es una persona mayor o si fuese un niño", él estaba con ellos a muerte porque es así, no es peloteo. "Mi nieto no está pensando en la final, está más en la convivencia y en otras cosas, no tiene tanto postureo..."