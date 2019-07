...y Angelina Jolie vuelve a rodar

Mientras su ex se plantea una progresiva retirada de la interpretación, Angelina Jolie regresa al cine. La actriz ha comenzado a rodar, en el estado de Nuevo México (Estados Unidos), el thriller "Those Who Wish Me Dead" (traducible como "Aquellos que me quieren muerto"), en el que interpreta a una especialista en supervivencia que debe ayudar a un testigo protegido al que persigue un grupo de asesinos. El filme, que supone el regreso de Jolie al cine tras casi un lustro de paréntesis (su último filme estrenado, en 2016, es "Frente al mar", dirigido y protagonizado por la propia Jolie y con Pitt en el reparto) está dirigido por Taylor Sheridan, guionista de "Sicario" y "Comanchería" y director de "Wind River". Jolie, que también tiene en posproducción el filme "Come Away", precuela de las aventuras de Peter Pan, se unirá posteriormente al Universo Cinematográfico Marvel interpretando uno de los roles principales de la película "The Eternals", dirigida por Chloé Zhao y cuyo estreno está previsto para el próximo año.