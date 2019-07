Brad Pitt ve cerca su retirada...

Brad Pitt, uno de los actores más admirados, deseados y envidiados del mundo, ve cerca su retirada. Así lo ha dejado entrever en una entrevista concedida a la revista "GQ Australia", en la que precisa que, desde hace algún tiempo, espacia cada vez más sus interpretaciones, y que esa tendencia va a ir en aumento en los próximos años. "Cada vez hago menos [cine]", afirma el intérprete en la entrevista, al entender que ha llegado "el turno de los jóvenes". No se trata, matiza Pitt, de que "no haya papeles importantes para hombres mayores", sino simplemente que entiende que esa dinámica entra dentro del juego de Hollywood: "el juego es así; avanza de manera natural". Respecto a su futuro en la industria, Pitt se encuentra cómodo en el papel de productor, que le ha dado muchas alegrías en los últimos años. "Me gusta mucho", reconoce el intérprete, que asegura tener curiosidad "por ver el desarrollo de la película, cómo va cogiendo forma". En esta faceta, además, Pitt ha logrado conjugar el éxito comercial con el reconocimiento de la crítica. A principios de siglo, el intérprete fundó junto a Brad Grey y su entonces esposa, Jennifer Aniston, la productora Plan B Entertainment, que en 2006, tras divorciarse de la actriz, pasó a ser de la entera propiedad de Pitt. Desde entonces, Plan B no solo ha sido la plataforma desde la que Pitt ha impulsado sus proyectos más personales, en abierta alternancia con taquillazos como "Guerra Mundial Z" (2013): también ha servido de lanzadera para producciones independientes de gran repercusión. En los últimos trece años, Pitt ha alzado tres "Oscar" a la Mejor película con filmes producidos por Plan B: "Infiltrados" (2006), de Martin Scorsese; "12 años de esclavitud" (2013), de Steve McQueen; y nada menos que "Moonlight" (2017), el drama de Barry Jenkins que le "levantó" el premio gordo del mundo del cine a "La La Land" en la recordada ceremonia en la que Warren Beatty y Faye Dunaway anunciaron por error al musical.