"Yesterday", una reflexión sobre la importancia de los "Beatles" para la humanidad

"Somos más famosos que Jesucristo". La frase, atribuida a John Lennon en 1966, podría funcionar como resumen del enorme legado que dejaron los "Beatles" y que llevó a la banda británica a trascender el mundo de la música para convertirlos en un fenómeno sociológico.

El estreno de "Yesterday", la película de Danny Boyle que imagina un mundo en el que nadie conoce al grupo de Liverpool, invita a reflexionar (una vez más) sobre la relevancia de un conjunto que todavía hoy aglutina millones de seguidores a lo largo del planeta.

Miembros de la Orden del Imperio Británico desde 1965, considerados por muchos como "el mejor grupo de la historia" y referentes culturales para varias generaciones durante la década de los 60, los "Beatles" llevan vendidos más de 600 millones de discos, pero ese dato solo es la punta del iceberg de una influencia que va más allá de lo tangible.

Lennon, McCartney y Harrison se conocieron en 1957, aunque la irrupción del fenómeno se ubica en 1962, año en el que Ringo Starr se incorpora a la banda y fecha de publicación de su primer álbum, "Please please me", grabado en los legendarios estudios de Abbey Road. El disco permaneció como número 1 durante 30 semanas y catapultó a la fama a la banda en el Reino Unido, mientras se fraguaba una sociedad cada vez más contestataria a la guerra de Vietnam y crítica con el sistema.

Por entonces la banda de Liverpool ya marcaba tendencia en el ámbito de la política, la ideología y una estética que llevó a convertir el peinado "beatle" en un icono de rebeldía y modernidad. En el plano musical, demostraron una enorme versatilidad evolucionando del rock and roll y R&B de sus primeras canciones a una gran variedad de géneros.