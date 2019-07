Isabel Pantoja, evacuada de "Supervivientes" por prescripción médica

No corren buenos tiempos para Isabel Pantoja. Si hace apenas una semana estaba más feliz que nunca y se mostraba como nunca antes la habíamos visto, ahora no ni la vemos. Este jueves por la noche, durante la gala, Jorge Javier Vázquez indicaba a Chabelita, que se encontraba en el plató, que su madre no estaría con todos sus compañeros porque había abandonado la isla por problemas de salud. Al parecer, al hacerse el reconocimiento médico estimado desde el principio de concurso -que se le lleva a cabo cada cierto tiempo- se dieron cuenta de que había unos valores muy elevados y que había que controlarlos.

Jorge Javier Vázquez leyó en directo el último parte médico de Isabel Pantoja y no fue demasiado bueno: "Él último análisis realizado demuestra que esos valores deben ser vigilados, por lo que deberás estar en observación al menos 48 horas más para ver si estos vuelven a estar en índices normales". Una noticia que tranquilizaba a la familia de la tonadillera porque se encuentra en observación médica y está fuera de cualquier peligro, pero que no gustaba nada a la concursante, ya que confesaba, por teléfono, que quería volver con el resto de sus compañeros.

El presentador le preguntaba a Isabel Pantoja si antes de entrar al concurso imaginaba que llegaría tan lejos, y la reina de la copla confesó que nunca se pensó que tendría tanta fortaleza: "Para nada, al final lo logré y no me gustaría marcharme así, me daría muchísima pena. Me siento muy orgullosa, mucho, de lo que he hecho". Lo que más llamó la atención es que confesó echar de menos a todos sus compañeros y la convivencia, que, después de haber discutido con todos y cada uno de ellos, sorprendió bastante al público.

De esta manera, la tonadillera tendrá que estar en observación hasta el domingo y ese día Jordi González en "Conexión Honduras" comunicará, no solo a Isabel Pantoja sino a toda la audiencia, cómo se encuentra la concursante y qué será de ella en "Supervivientes" 2019.

Mientras, Mónica Hoyos se salvaba por la audiencia de la expulsión y era Dakota quien -entre risas, aplausos y gritos de alegría- se despedía del resto de sus compañeros. Lo que no sabía la exconcursante es que después de la palapa tendría que ir al barco varado y batirse en duelo contra Chelo García Cortés y Mahi para ver quién de las tres era la salvada por la audiencia. Finalmente, Mahi fue la elegida por los seguidores del programa y, de esta forma, Chelo García Cortés y Dakota fueron las más votadas y, por tanto, las dos últimas expulsadas del concurso. Lo cierto es que a Dakota le sentó bien la noticia porque estaba deseando volver a España, pero a la colaboradora de "Sálvame" le sentó fatal.

Mientras, Albert Álvarez tuvo que enfrentarse a Dakota porque sigue pensando que Isabel Pantoja es la que mueve los hilos en el programa y desde que ella ha abandonado la isla por prescripción médica, la amiga de Mahi se ha arrimado a él sin ningún tipo de problema y se ha mostrado más cariñosa que nunca con él. El extronista de "MyHyV" hablaba con Jorge Javier Vázquez y le reconocía que seguía pensando que la tonadillera era la culpable de que sus compañeros en determinadas ocasiones no le hablasen o le hicieran el vacío, ya que desde que ella no está reina el orden en la isla.

"Nos has agredido verbalmente a todos", le decía Albert a Dakota, y esta solamente quiso responder que no se dejaba manipular por nadie y que con Albert llevaba enfadada desde que dijo que había agredido a Colate en la isla el día del famoso empujón, que se ha hecho viral en redes sociales. La concursante se retorcía en su sitio y no sabía ni qué decir ni qué hacer, ya que se vio un poco acorralada por su compañero y por Mónica Hoyos.