Melanie C no se arrepiente

"Emocionada" por la acogida del público a la última y esperada gira de reunión de las "Spice Girls", Melanie C reivindica la importancia histórica de aquella banda femenina que rompió récords y moldes en los años 90 y tras la que se convirtió en la exintegrante con una carrera musical más sólida. "Nunca, de ninguna manera (me arrepentí de ser parte de las 'Spice Girls'). Tuve mis altos y bajos, pero me siento muy agradecida por aquella etapa y porque me permitió seguir después con este sueño de la música", certifica.