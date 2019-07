Dabiz Muñoz responde al aluvión de críticas en redes sociales

Dabiz Muñoz ha recibido un aluvión de críticas por las redes sociales por haber colgado una fotografía de un cochinillo con el siguiente mensaje: "Espectacular cochinillo asándose en el horno de leña... no le hace falta más @coquemadrid Nos lo comimos casi entero, que puta gozada !!!". Lo cierto es que el novio de Cristina Pedroche se ha revelado ante tantos comentarios y ha contestado a todos los que le han faltado el respeto por Twitter.





El verdadero problema es que os veis más identificados en un cochinillo que en un carabinero, hablo con datos objetivos y conocimiento de causa...

Escucha, just saying. — Dabizdiverxo (@Dabizdiverxo) 7 de julio de 2019

"Me deja anonadado, que una foto de un cochinillo asado, publicada por mi, cocinero en España, suscite tantosYo me bajo..." ha sido el primer tweet que ha establecido en su perfil de Twitter para contestar a todos aquellos que no han parado de criticar dicha fotografía en Instagram. El cocinero ha recibido todo tipo de comentarios como por ejemplo: "Sinvergüenza", "Asqueroso", "Horroroso"..."El verdadero problema es que, hablo con datos objetivos y conocimiento de causa... Escucha, just saying" ha sido el segundo tweet que ha puesto Dabiz Muñoz para acallar todo ese aluvión de insultos y de improperios que ha recibido por las redes sociales.