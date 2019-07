Las quejas de Lucía

La modelo gijonesa Lucía Rivera desfiló en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid tras revolucionar las redes con unas fotos en bikini durante un viaje a Marrakech, y dejó claro lo mal que le parece que se la critique por imágenes que todo el mundo se hace. La hija de la actriz Blanca Romero afirma que "siempre subo fotografías en bikini y no entiendo por qué revolucionan tanto las redes. Las mías son las que revolucionan, las de otros no pasa nada". Asegura que su pareja, el motorista Marc Márquez, no le ha dicho nunca nada al respecto: "Eso sería muy machista, ¿cómo no voy a poder ponerme un bikini?"