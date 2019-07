Bon Jovi triunfa en España con sus éxitos de los 80

Bon Jovi regresó a España para triunfar con su repertorio más clásico y ochentero. La banda actuó en el Wanda Metropolitano de Madrid, ante más de 50.000 personas. Junto a Jon Bon Jovi, con notorios problemas de voz, y los otros miembros fundadores, David Bryan y Tico Torres, tocaron nuevos músicos. "Nos hemos convertido en un nuevo y rejuvenecido grupo", anunció su líder. Además de dar un repaso a su último disco, "This house is not for sale", recorrieron toda su discografía, desde la publicación de "Bon Jovi" (1984).