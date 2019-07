Atacan a Paula Echevarría por su última foto en bañador: "¿Y ese sombreado del estómago? Parece anoréxica"

A Paula Echevarría se le acumulan los "haters" en redes sociales. Tener más de dos millones de seguidores y vivir en buena medida de lo que publicas en tu cuenta de Instagram como influencer tiene sus riesgos. Y uno de ellos son las voraces críticas de las que en no pocas ocasiones es víctima la actriz asturiana. Como cada mes de julio Echevarría se ha ido de vacaciones a la costa. Y lo ha hecho acompañada de su pareja, el futbolista del Málaga Miguel Torres. Y (también como cada julio) la candasina ha hecho un posado en bañador que no ha pasado desapercibido. Varios han sido los tuiteros que han señalado que la asturiana está demasiado delgada.



"Parece anoréxica, los cuerpos con curvas son más reales y no un esqueleto que no disfruta de las cosas más simples de la vida. Sólo postureo, falsedad y soberbia", aseguraba una usuaria de la red social Instagram contestando a la foto de Paula en bañador que ya ha sido comentada por casi medio millar de personas. "Que pose tan cómoda y sencilla", apuntaba otra chica en el post de la actriz asturiana. Hay quién incluso puso en duda la realidad de la foto. "¿Y ese sombreado en el estómago?", se preguntaba una usuaria haciendo hincapié en que podría deberse a una manipulación de al foto.



Pero, como en todo, también ha habido gente que ha defendido a Paula. "Esta chica tiene un cuerpo proporcionado y bonito porque se lo trabaja, yo si estuviera así también me fotografiaría", apuntaba otra internauta (la mayor parte de los comentarios llegaron desde cuentas de mujeres). Al final de esta información encontrarás la foto y todos los comentarios que ha generado en las últimas horas y que a buen seguro va a seguir generando porque a buen seguro Echevarría seguirá compartiendo imágenes de sus vacaciones desde la playa y la piscina del hotel en el que pasa estos días de relax.



Lo cierto es que la reputación en redes sociales no es un tema que sea poco importante para Echevarría. Ni mucho menos. Hay que tener en cuenta que la asturiana cuenta con millones de seguidores en su cuenta de Instagram ante los que vende multitud de productos , normalmente relacionados con el campo de la estética.



Hay quién apunta que Paula podría ingresar más de 15.000 euros por cada una de estas campañas. Un dinero con el que podría complementar muy bien su carrera como actriz.