"Parchís" muestra sus luces y sombras 40 años después

Yolanda, David, Tino, Gemma y Frank formaron en los ochenta el grupo de música infantil español más famoso de la historia, "Parchís", una experiencia que llevó a cinco niños del anonimato al éxito absoluto y cuyas interioridades cuentan ahora en un documental en el que relatan cómo sobrevivieron al fenómeno. "Parchís. El documental" es el título de esta producción que se estrena hoy en Netflix y que, dirigida por Daniel Arasanz, muestra las luces y sombras del grupo musical 40 años después de su éxito.

El documental cuenta con los testimonios de los artistas, padres, tutores y empresarios que formaron parte de un ascenso a la fama que no estuvo exento de polémicas y que acabó con la declaración de quiebra de la casa de discos. Su éxito se tradujo en ventas millonarias de discos, giras internacionales, películas y unas canciones que todavía hoy siguen enganchando a las nuevas generaciones. Pero también hubo mucho "descontrol", jornadas interminables de conciertos y giras, padres que aseguran que los niños no cobraron lo que tenían que recibir y algún reproche a los progenitores por no haber estado más pendientes de los menores. Desavenencias entre los miembros del grupo, el enfrentamiento empresarial que acabó con la discográfica y el abandono del mayor de los niños para formarse como cantante en solitario acabaron con "Parchís" en 1985.