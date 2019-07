Amal Clooney: "Trump acelera el declive de la libertad de prensa"

La abogada Amal Clooney alertó en Londres de que la "retórica" empleada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los medios de comunicación está acelerando el "declive" de la libertad de prensa. Clooney intervino en calidad de representante especial del ministerio británico de Asuntos Exteriores en la conferencia global que se celebra sobre libertad de prensa en la capital británica y que reúne a políticos, diplomáticos y periodistas, entre otros.

La reputada letrada, defensora de los derechos humanos y casada con el conocido actor de Hollywood George Clooney, advirtió de que Trump, con su lenguaje al hablar de los medios, genera una hostilidad hacia los periodistas que socava la democracia. "Si no le damos la vuelta a la situación, la democracia no sobrevivirá", alertó. Según subrayó, "el declive global en la libertad de prensa está siendo acelerado por la retórica que emplea el líder de la democracia más poderosa del mundo (Donald Trump)" y esta situación "no se revertirá sin que haya un sólido liderazgo por parte del resto".

Clooney también aludió al brutal asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudí en Turquía el 2 de octubre, al argumentar que el sistema internacional "está roto".