El monasterio de Valdediós escucha las "Voces juntas" de cinco poetas asturianos

"Ven a esperarme, otra vez, en otra parte", recitaba Ángeles Carbajal. Esa parte era el Monasterio de Valdediós, y lo que se hizo esperar fueron una serie de poemas inéditos de cinco autores, que se unieron para formar el libro "Voces Juntas". Este poemario elaborado con motivo de la XVII edición de Poesía en Valdediós, se presentó ayer en el monasterio maliayés. El acto, organizado por la Asociación Ciudadana Círculo Cultural de Valdediós, contó con la participación de los cinco firmantes del libro, Ana Vega, Yasmina Álvarez, Alejandro Garmón, Daniel Rodríguez y la citada Carbajal, además del filólogo, poeta y crítico literario José Luis García Martín, que se encargó de dirigir el diálogo.

Comenzó hablando Vega, que recordó un verso que, en aquellos momentos, resonaba en su memoria. Era de Raymond Carver, el americano, uno que está de actualidad, pues precisamente estas líneas, son parte y, parcialmente, causa del film "Birdman" de Alejandro González Iñárritu: "¿Y conseguiste lo que querías en esta vida? Lo conseguí. ¿Y qué querías?. Considerarme amado, sentirme amado en la tierra".

Luego, el más joven de todos, Daniel Rodríguez, dio una lección de academicismo: no en vano fue el único que reconoció ser capaz de ceñirse a la métrica tradicional. Leyó "Soleares", un soneto suyo y explicó que tiene otras ocupaciones que "no me dejan escribir todo lo que quiero".

Yasmina Álvarez recordó primero su relación con Valdediós, donde dijo haber acudido como aficionada y nunca haber imaginado "la posibilidad de estar aquí leyendo". Como el resto, optó por leer algunos de sus poemas, entre ellos "El orfebre", cuyo final reza: "Nadie más podrá leerlos, porque mi propia piel habrá de ser el pergamino".

Si Daniel Rodríguez, era el benjamín del grupo, Alejandro Garmón, por formación, era el más alejado del mundo de la poesía. Ingeniero de profesión, presenta en este libro algunos de sus poemas no publicados: "Tuve un golpe de suerte y se me abrió la puerta de la publicación. Tenía mucho guardado y ahora ha podido ver la luz".

Por último, Ángeles Carbajal, la más reconocida entre los cinco autores, se permitió citar incluso a Pessoa. "¿Os inspiráis en vuestra propia vida para escribir; no os preocupa desnudaros ante el público?", le preguntó una de las asistentes: "El poeta es un fingido. Finge tan completamente que hasta finge que es dolor el dolor que en verdad siente", concluyó.