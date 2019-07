Shaila Durcal sufrió "bullying"

Shaila Durcal reveló, en el programa de Bertín Osborne, que fue acosada de niña por sus compañeros de clase. "Tengo buenos recuerdos del colegio, pero pasé 'bullying' porque siempre tuve problemas de peso y se metían mucho con mi peso. Es una época muy difícil para las mujeres, mis padres viajaban mucho... Toda mi vida he batallado con eso, hoy por hoy también, pero voy aprendiendo porque de adulto ya entiendes por dónde van los tiros", afirmó. "No lo contaba, muy poco. Era muy introvertida, cuando eras joven todo el mundo esperas que estés perfecto. Mucho me lo comí yo sola", añadió la cantante, hija de Rocío Durcal.